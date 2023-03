Antonio Conte a Torino, tutto vero: la Juventus sa già tutto

Antonio Conte a Torino. La Juventus adesso è a conoscenza di tutto: i dettagli svelati sul tecnico, ormai, libero.

Nel futuro di Antonio Conte potrebbe esserci la soluzione bianconera? Un interrogativo che attanaglia le menti dei tifosi che in questo momento si domandano su quale sarà la prossima squadra dell’ex capitano e allenatore della Juventus.

La rescissione consensuale del suo contratto con il Tottenham l’ha ufficialmente liberato dalla sua avventura londinese, prima del tempo. Adesso Antonio Conte potrebbe già partire da una nuova panchina ma quale? Si è parlato di diverse big ai vertici. dalla Juventus, all’Inter fino, appunto, al Milan ma da ‘Tuttosport’ si parla di un desiderio speciale del tecnico.

Juventus, Conte a Torino ma… possibile anno sabbatico

Nel presente di Conte potrebbe esserci ‘un anno sabbatico’ così sostiene il quotidiano ‘Tuttosport’ che parla di un Antonio Conte ritornato a Torino per stare con la propria famiglia e poi valutare eventuali proposte per il futuro ma potrebbe anche esserci un anno di riposo.

Certamente le offerte importanti per un allenatore del calibro di Antonio Conte non mancheranno. In Italia sarebbero tre, sostanzialmente, le squadre a contenderselo: Inter, Milan e Juventus. Le due milanesi sono ancora salde con i propri allenatori che stanno comunque raggiugnendo risultati importanti, idem la Juventus dove Allegri col tempo ha riacquistato fiducia e sta raggiungendo gli obiettivi prefissati. Per il dopo si vedrà. Non è da escludersi un eventuale soluzione estera ma sappiamo che Conte predilige sempre il lavoro di ricostruzione e potrebbe prendere un club prestigioso con tanti giovani da formare. Staremo a vedere se sarà, proprio, la Vecchia Signora.