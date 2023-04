Pagelle Juventus-Inter 1-1 e voti, disastro Bremer: lampo Cuadrado, finisce in rissa

Juventus-Inter, voti e pagelle del confronto all’Allianz Stadium: top e flop della gara dei bianconeri: i dettagli.

Da pochi istanti si è chiusa la partita fra Juventus-Inter che, a suo modo, ha regalato tanti spunti per il ritorno di San Siro. Come sappiamo dopo la sfida di stasera, i bianconeri, riaffronteranno l’Inter nel ritorno di San Siro per giocarsi la qualificazione nella finale della competizione.

Sono diversi i bianconeri che superano abbondantemente la sufficienza in questa sfida, nonostante la difficoltà dell’avversario, alcune delusioni eccellenti come Vlahovic e Di Maria. I top player sono stati al di sotto delle aspettative ma per fortuna Cuadrado si è riscattato con un gol fondamentale che ha regalato il vantaggio dei bianconeri ma poi un rigore di Lukaku ha ristabilito la partita sul pareggio. Andiamo a scoprire i voti dei protagonisti della gara.

Juventus (3-5-1-1): Perin 6,5; Gatti 6, Bremer 6, Danilo 6; Cuadrado 7, Fagioli 5,5 (Miretti 65′, 6), Locatelli 5,5 , Rabiot 6, Kostic 6; Di Maria 5 (Chiesa 65′, 5,5); Vlahovic 5 (Milik 74′, 5,5). Allenatore: Allegri.

Una gara che ha visto due grandi squadre affrontarsi per l’ennesima volta in una sfida giocata ai massimi livelli e che dovrà trovare la risposta definitiva nel ritorno a San Siro. La squadra di Allegri è entrata in campo pienamente consapevole della forza dell’avversario ma soprattutto della posta in gioco per questa sfida già di per sé fondamentale per la stagione. La Coppa Italia è uno degli obiettivi della stagione e al ritorno, i ragazzi di Allegri, dovranno riuscire a conquistarsi la finale del torneo. Non sarà semplice ma adesso c’è sempre più voglia di fare la differenza, nonostante le avversità e le faccende extra campo.