Juventus, senti l’ex Boniek: “Allegri? Tra i migliori d’Europa”

Juventus, l’ex Boniek intervistato da ‘TVPLAY’ ha parlato in esclusiva del match di domani e anche del mister Allegri: tutti i dettagli.

Juventus, domani ci sarà una sfida molto importante per i ragazzi di Allegri, a detta dello stesso allenatore, una sfida cruciale per il secondo posto. A parlare, in esclusiva, ai microfoni di ‘TVPLAY’ trasmissione Twitch di ‘Calciomercato.it’ è intervenuto la leggenda Boniek, andiamo a scoprire quello che ha detto.

Il tema cruciale è stato, senz’altro, la super sfida di domani tra Lazio e Juventus. L’ex bianconero ha parlato così della super sfida del campionato: ” Domani sarà una gara molto bella e interessante per mille motivi. Ultimamente, anche se di misura, la Juventus vince quasi tutte le partite di campionato. Seppur non giocando un grandissimo calcio, è una squadra molto compatta. La Lazio sta giocando molto bene e dal punto di vista degli schemi è forse, addirittura, superiore ai bianconeri. Difficile per me prevedere una favorita”. E poi, la leggenda bianconera ha parlato anche del tecnico Massimiliano Allegri.

La ‘carezza’ di Boniek nei confronti di Allegri è stata molto concreta e la leggenda bianconera ha così definito l’attuale tecnico della Juventus: “Non spetta a me decidere se confermarlo o meno per i prossimi anni. Comunque posso dirvi che Allegri mi è simpatico ed è anche bravo”.

“Allegri è un allenatore che, adesso, fa parte dei top in Europa”. Sicuramente domani non sarà una partita facile ma i bianconeri dovranno mettercela tutta per credere, ancora, nel sogno europeo nonostante la penalizzazione di 15 punti che, per il momento, non è stata ancora revocata. in attesa di un verdetto extra campo, i ragazzi di Allegri si concentreranno nelle prossime sfide cruciali: un cosiddetto mese di fuoco.