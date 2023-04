Rissa, pugni e rescissione: l’ultimo “Scusa” per far saltare il banco

Un brutto episodio che avrebbe visti coinvolti i due compagni di squadra, cosa è successo in Europa: tutti i dettagli.

Secondo, infatti, le varie ricostruzioni, il post partita del Bayern Monaco in Champions League è stato dei più turbolenti mai visti prima. La squadra di Tuchel è uscita sconfitta con un sonoro 3 a 0 contro l’imbattibile Manchester City di Pep Guardiola e il suo bomber Haaland.

A scatenare il putiferio, però, non è stato il 3 a 0 incassato dai tedeschi che adesso hanno, quasi, del tutto, salvo miracoli, compromesso il loro cammino in Champions League. Il vero e proprio cosiddetto “casino” è stato fatto dagli stessi giocatori del club tedesco. Anzi, da una rissa avvenuta con tanto di mani addosso tra i due top player di Tuchel, Sanè e Mané che già oggi, come conferma l’indiscrezione di ‘Sky Sport’ tedesco, ci potrebbero già essere le scuse dei due giocatori all’allenamento previsto alle 11 di stamattina, e, adesso, potrebbero esserci conseguenze per questa diatriba.

Rissa in squadra con conseguenze: oggi le scuse in allenamento

Tuchel dovrà gestire una difficile situazione ma che avrà un esito unico possibile, cioè le scuse ufficiali a tutta la squadra di tutti e due giocatori dopo questa presunta rissa avvenuta, post, sconfitta in Champions League. L’irruenza è comprensibile ma non può scaturire in violenza. Pertanto potrebbero esserci anche conseguenze come multe importanti per i due giocatori che da professionisti del settore dovrebbero dare il buon esempio.

Oggi, nell’allenamento previsto per le ore 11, Tuchel si aspetterà che entrambi i giocatori facciano le scuse ufficiali a tutta la squadra e che questo caso possa rientrare naturalmente.