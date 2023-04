Sassuolo-Juventus, assenza confermata: UFFICIALE, salta la sfida

Sassuolo-Juventus, adesso è ufficiale: il top player sarà costretto a saltare il match di campionato di domani.

Uno dei titolari inamovibili del mister non prenderà parte alla gara contro la Juventus. Lo ha comunicato direttamente il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match.

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo, Dionisi, ha annunciato ai giornalisti le seguenti parole: “Domenico Berardi domani non ci sarà, tagliamo la testa al toro. Sono uscite notizie senza che la società abbia fatto comunicati”.

Juventus-Sassuolo, Dionisi conferma: “Berardi non ci sarà”

Domenico Berardi non sarà presente per la sfida contro la Juventus, così ha poi specificato il perché dell’assenza, il tecnico Dionisi, sempre in conferenza stampa: “Si tratta di un piccolo problemino che lo ha costretto a uscire con il Verona, così togliamo anche dubbi sulla sostituzione. Contiamo di averlo molto presto”.

Certamente una brutta assenza per il Sassuolo che dovrà a fare meno del loro giocatore più simbolico ma questo non fermerà i ragazzi di Dionisi che sono in buona forma e faranno di tutto per ottenere un risultato importante contro la compagine bianconera che andrà con lo stesso desiderio di ottenere punti importanti e cercare di arrivare al massimo delle possibilità per il finale di stagione, con quel sogno europeo che continua, comunque, ad esserci, soprattutto dovessero essere confermati quei 15 punti tolti con la penalizzazione. Non ci resta che attendere il verdetto di domani sera sul campo.