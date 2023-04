Inchiesta Juventus, nuovo terremoto: dimissioni UFFICIALI

Inchiesta Juventus, nuovo terremoto: le dimissioni arrivano immediatamente e sono ufficiali. Ecco quello che è successo

La sentenza ufficiale di ieri che, come vi abbiamo riportato, ha tolto i quindici punti di penalizzazione alla Juventus in vista di un nuovo processo ha detto anche altro.

I ricorsi degli ormai ex dirigenti bianconeri sono stati respinti, e nello spazio di pochissimo tempo – non sono passte nemmeno 24 ore, sono arrivate le dimissioni ufficiali da parte di un uomo che adesso non è più alla Juve. Ma che dentro la Juve ci ha lavorato per molti anno contribuendo in maniera importante a quelli che sono stati i successi delle passate stagioni. Parliamo di Fabio Paratici, adesso al Tottenham, che si è ufficialmente dimesso dalla società inglese.

Inchiesta Juventus, Paratici si dimette

Il comunicato è ufficiale ed è apparso sul sito del club inglese pochi minuti fa: “L’attuale divieto mondiale impedisce a Fabio di adempiere ai suoi doveri di nostro amministratore delegato del calcio. Fabio ha quindi preso la decisione di dimettersi dal suo incarico presso il Club con effetto immediato per concentrarsi sulla sua posizione legale rispetto alle sentenze FIGC e FIFA”.

“Questo è stato un periodo stressante per Fabio e la sua famiglia. Volevamo assicurarci di consentire il rispetto del giusto processo. Fabio è un uomo che vive e respira il calcio, gli auguriamo ogni bene”. Questo il commento del presidente Levy sulle dimissioni di Paratici che, quindi, non è pù l’amministratore delegato del Tottenham.