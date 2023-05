Nuova pena afflittiva per la Juventus: c’è la data limite

Juventus, adesso ci sarebbe la data: andiamo a scoprire cosa sta succedendo per i bianconeri. Tutti i dettagli del caso.

Adesso potrebbe presentarsi una nuova pena afflittiva nei confronti dei bianconeri. Il motivo, secondo un indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe dovuto all’esito del caso plusvalenze, infatti, si legge, entro venerdì dovrebbero essere note le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni.

“La sentenza, che, momentaneamente, ha riassegnato alla Juve i 15 punti tolti. Da quel momento in poi, la Corte Federale d’Appello potrà individuare una data per un nuovo processo, con pena che dovrebbe essere meno severa della precedente, anche se, comunque, afflitiva”.

Venerdì il verdetto: Juventus in attesa

Di conseguenza, la Juventus, e con lei tutte le squadre coinvolte nella lotta per un posto in Champions League, adesso, aspettano di capire il verdetto definitivo proprio previsto per venerdì, laddove, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, entro venerdì ci dovrebbero essere note le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, che, momentaneamente e non ancora in maniera definitiva, ha riassegnato alla Juventus i 15 punti tolti.

Adesso la Corte Federale d’Appello potrà individuare una data per un nuovo processo, con pena che dovrebbe essere meno severa di quella pensata precedentemente ma che potrà, comunque, essere afflitiva. Non ci resta che attendere questa data per capire meglio cosa succederà.