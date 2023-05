Juventus, Vierchowod parla chiaro: “Allegri bis? Non era da fare, ecco perché”

Da ‘TVPLAY’ ha parlato, in esclusiva, l’ex campione, soffermandosi su diverse questioni e sul ritorno di Allegri alla Juventus.

Da ‘TVPLAY’, trasmissione Twitch di ‘Calciomercato.it’, ha parlato in esclusiva l’ex storico campione della Serie A. Pietro Vierchowod ha parlato di diverse cose, soffermandosi, anche, sulla Juventus e sul suo attuale allenatore: Massimiliano Allegri.

Proprio sulla questione allenatori, si è parlato, naturalmente, della Juventus e del suo tecnico. Il ritorno di Massimiliano Allegri che vede – ancora – una spaccatura della tifoseria tra sostenitori e detrattori ha avuto anche l’opinione dell’ex calciatore. Andiamo a scoprire, in dettaglio, cos’ha detto, proprio, del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Juventus, Vierchowod su Allegri: “Non ha spostato qualcosa in Europa”

Ecco, di conseguenza, tutto quello che ha detto l’ex campione sulla questione Allegri e del suo ritorno alla Juventus, in esclusiva, come detto poc’anzi, nella trasmissione Twitch di ‘TVPLAY’: “Come ho detto in altre occasioni non avrei fatto un Allegri bis. Credo che questi risultati li avrebbe potuti fare qualunque altro tecnico. Ha fatto un po’ troppe sconfitte. Non penso all’ingaggio, penso proprio al fatto che non lo avrei ripreso perché o cambiavi tanti giocatori o non riprendevi lo stesso tecnico, nell’ultimo anno secondo me i risultati non sono buoni”.

Poi ha concluso, facendo proprio il punto sull’Europa e sui risultati che mancano, ancora, a questa Juventus di Allegri: “La grandezza di una squadra è vincere in Europa e invece la Juventus in questi anni è sempre stata buttata fuori. Non avrei riprovato con un tecnico che ha perso due finali di Champions su due. Qualunque allenatore alla Juventus in Italia ha vinto, non ha spostato qualcosa in Europa Allegri. Io darei otto Scudetto per vincere una Champions League. Ha perso con il Real Madrid dopo un ottimo primo tempo, restando poi però negli spogliatoi nella ripresa. Se fai finali senza vincerne una vuol dire che in generale la Juventus da quel punto di vista ha un problema”.