24 calciatori positivi al Covid: chiesto ufficialmente il rinvio

24 calciatori positivi al Covid, il virus continua a tormentare il mondo del calcio: la partita sarà quasi sicuramente rinviata.

Sono passati ormai più di tre anni dallo scoppio della pandemia di Covid-19. Tre lunghi anni che hanno messo a dura prova il pianeta, costretto per mesi a fare i conti con un nemico invisibile che ha provocato oltre 7 milioni di morti un tutto il globo.

La situazione fortunatamente ora è tornata sotto controllo, tant’è che proprio nella giornata di ieri l’Organizzazione mondiale della sanità, per mezzo del suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato conclusa l’emergenza sanitaria mondiale. Con il Covid ha inevitabilmente avuto a che fare anche il mondo del calcio, che nei primi mesi del 2020 si è dovuto fermare per evitare che si diffondesse il contagio. Nella stagione 2020-21 gli eventi si sono svolti a porte chiuse, in un clima surreale. Il virus ha finito per condizionare i vari campionati calcistici almeno fino allo scorso anno, con numerose partite rinviate ogni volta che si scopriva un nuovo caso.

24 calciatori positivi al Covid, Panathinaikos alle prese con un focolaio

Covid che, tuttavia, non ha mollato completamente la presa. Ed ha dell’incredibile la notizia arrivata nelle scorse ore dalla Grecia, che riguarda il Panathinaikos.

Il club biancoverde, che milita nella Super League greca, è alle prese con ben 24 positivi, tra giocatori (10) e membri dello staff (14). La squadra ateniese è a un passo dal laurearsi campione di Grecia dopo tredici anni e domani avrebbe dovuto affrontare l’Olympiacos in un derby infuocato. Gara che, con ogni probabilità, sarà rinviata. Così si legge nella lettera inviata dal vicepresidente del club Leonida Butsikaris: “Vi chiediamo di convocare immediatamente il Consiglio di Amministrazione. della Cooperativa con la procedura d’urgenza al fine di prendere una decisione sul rinvio della partita tra le squadre PAE Olympiacos e PAE Panathinaikos, che si terrà domenica 07.05.2023 alle 20:00, a causa di forza maggiore, secondo ai commi 5 e 6 dell’articolo 11 del C.A.P., in quanto ad oggi 14 nostri calciatori e altri 10 componenti della nostra squadra (personale tecnico, fisioterapisti, ecc.) sono già risultati positivi al Covid-19. Si precisa che il suddetto numero di casi positivi al virus Covid-19 all’interno del gruppo è in costante aumento”.