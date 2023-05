Juventus-Siviglia, bollettino medico UFFICIALE: in cinque a serio rischio forfait

Juventus-Siviglia, arrivato il bollettino medico ufficiale. Sono ben cinque i giocatori a rischio per l’andata: i dettagli.

Giovedì ci sarà l’andata della semifinale di Europa League. Sfida veramente importante per i ragazzi di Allegri che affronteranno un’avversaria tutt’altro che facile come il Siviglia.

Come viene confermato dal bollettino medico ufficiale, sarebbero ben cinque i giocatori a rischio per l’andata. C’è anche il comunicato del club. Andiamo a scoprire i dettagli.

Juventus-Siviglia: cinque big della squadra spagnola a rischio

Così viene scritto in un comunicato dal club spagnolo: “Il Sevilla FC è tornato ad allenarsi questo lunedì nella città dello sport. Dopo il fine settimana di riposo concesso dal tecnico basco e dopo la seduta di recupero di venerdì, la prima squadra ha già la massima concentrazione per l’andata della semifinale di UEFA Europa League contro la Juventus”.

E poi l’annuncio sui cinque giocatori a rischio: “Questo inizio settimana ha avuto la presenza parziale con il gruppo sia del Papu Gómez che del Tanguy Nianzou. Suso, Tecatito e Lamela invece non si sono allenati in campo, oltre alle già note perdite di Jordán e Marcao durante la stagione. Questo martedì l’ultimo allenamento si svolgerà a Siviglia, per partire mercoledì alla volta dell’Italia con tutto l’entusiasmo del mondo”. Adesso, non ci resta che attendere il verdetto sui giocatori che potrebbero non esserci proprio nell’andata di Torino contro la Juventus: staremo a vedere cosa succederà.