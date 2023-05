Vlahovic ha delle colpe: Zazzaroni scatena il caos in studio

Direttamente a Pressing, il noto giornalista ha parlato del caso che riguarda proprio il bomber bianconero: i dettagli svelati.

Il noto programma di approfondimento sportivo di ‘Mediaset’, ‘Pressing’, ha posto l’attenzione sul caso riguardante Dusan Vlahovic.

Come sappiamo, nella trasferta di Bergamo il giocatore è stato bersagliato da indecorosi cori razzisti dai tifosi avversari e ha reagito zittendoli dopo il gol. Episodio che gli è costato l’ammonizione ma questo caso, proprio come successe a Lukaku, ricorda molto da vicino quel caso. A ‘Pressing’ si è parlato della questione e hanno fatto discutere le parole proprio del noto direttore de ‘Il Corriere dello Sport’.

Zazzaroni su Vlahovic: “Chi è vittima di queste cose deve stare attento a non accendere ulteriormente gli animi”

Ecco le parole pronunciate dal giornalista Pressing: “Cerchiamo di spiegare anche per quale motivo Valeri ha ammonito Vlahovic, sennò non ci arriviamo. L’insistenza con la quale Vlahovic prosegue porta all’ammonizione“.

E poi, prosegue, concludendo: “Cosa dice Allegri? Noi in campo non dobbiamo far finta di non ascoltare ma dobbiamo far sì che siano le istituzioni a colpire e punire perché sennò finisce in rissa sempre. Sono pronto a giustificare chiunque, però vedi che continua, prosegue e i compagni stessi si buttano sulla vittima di razzismo per cercare di evitare questi tipi di situazioni. Per cui, io credo che, sinceramente, anche chi è vittima di queste cose debba stare un pochino attento a non accendere ulteriormente gli animi“. Parole che hanno immediatamente avuto la totale disapprovazione di Biasini in studio, proprio a ‘Pressing’, che ha ricordato un caso precedente già avvenuto con Kostic.