Disgelo Juventus-Figc: nuovo processo e patteggiamento ‘garantito’

Adesso potrebbe esserci un’ennesima ipotesi di patteggiamento per gli stipendi: tutti i dettagli del caso che riguarda la Juventus.

Come sottolineano da ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso, dopo il -10 in classifica per quanto concerne le plusvalenze, l’ultima ipotesi potrebbe vedere una sorta di patteggiamento tra la Juventus e la FIGC per quanto concerne, invece, la questione stipendi.

Come scrivono, infatti, dal quotidiano sportivo, l’idea di patteggiamento per gli stipendi resta in piedi. Ci sarebbero, secondo il quotidiano, “Prove di disgelo tra la Juventus e Figc: ufficialmente non si muove nulla ma l’idea patteggiamento per il filone stipendi resta in piedi. I giorni decisivi saranno quelli tra la fine del campionato e l’udienza del 15 giugno”.

Juventus pronta al patteggiamento con la Figc: i dettagli

Come, infatti, scrivono proprio da ‘La Gazzetta dello Sport’: ora, “Il club dovrebbe decidere di non ricorrere nuovamente al Collegio di Garanzia del Coni ma sul tavolo ci può essere la garanzia da ricevere che tutto si chiude rinunciando all’Europa per una sola stagione”.

Una novità importante che, adesso, potrebbe radicalmente cambiare qualcosa delle carte in tavola. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.