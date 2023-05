Clamoroso ritorno alla Juventus, il nome non era mai uscito prima: un altro nella lista come possibile successore di Massimiliano Allegri

Allegri sì o Allegri no? Se fosse per i tifosi il tecnico livornese contro l’Udinese guiderebbe per l’ultima volta in panchina la squadra bianconera. Ma da qui ad una decisione ufficiale ce ne passa, e anche tanto, quindi ancora non si sa realmente quello che succederà nelle prossime settimane.

Di certo c’è che sono tanti i nomi venuti fuori nel corso degli ultimi mesi come possibili nuovi tecnici della Juventus. Nomi anche importanti, c’è da dirlo. Ma uno, in particolare, riportato da Repubblica proprio in queste ore, mai era spuntato. Un clamoroso ritorno in bianconero, in veste diversa visto con la maglia della Juventus ci ha giocato. Parliamo di un tecnico che ha appena conquistato un traguardo importante con il club che ha allenato: vale a dire la promozione in Serie A col Frosinone. Parliamo di Fabio Grosso.

Clamoroso ritorno alla Juventus, spunta il nome di Grosso

Sì, è la prima volta che si parla di Fabio Grosso come possibile allenatore della Juventus. Un nome che a dire il vero non scalda più di tanto i tifosi bianconeri che si aspetterebbero una scelta diversa, con un tecnico navigato e pronto a riportare a vincere la squadra. Sicuramente il sogno si chiama Antonio Conte, ma non sarà facile. E ovviamente prima si dovrà capire se Allegri verrà esonerato oppure se si troverà con lo stesso un accordo per un addio anticipato. Anche perché di dimissioni non se ne parla proprio. No, queste non sembrano essere nella testa dell’allenatore.