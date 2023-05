Penalizzazione Juventus, UFFICIALE: le motivazioni della sentenza

Penalizzazione Juventus, ecco le motivazioni della sentenza: tutti i dettagli del caso che riguarda i bianconeri.

In casa bianconera si fa il punto sulla nuova sentenza plusvalenze. Le motivazioni della Corte D’appello della FIGC, si legge, da ‘Sportface’ sono arrivate.

Come scrivono dal portale in questione, le seguenti sarebbero le richieste: “Per Paratici pesano 4 punti di penalizzazione, 3 per Agnelli, 2 per Arrivabene, 1 per Cherubini”.

i 10 punti di penalizzazione svelati: “Soddisfano criteri afflittività, proporzionalità e ragionevolezza”

10 punti totali che soddisfano, dunque, questi criteri citati poc’anzi.

Sarebbero, dunque, rese note le motivazioni della Corte d’Appello che sarebbero le seguenti: “Per Paratici pesano 4 punti di penalizzazione, 3 per Agnelli, 2 per Arrivabene, 1 per Cherubini. Si arriva a 10 punti totali che soddisfano criteri afflittività, proporzionalità e ragionevolezza”.