Dalla Juventus alla Lazio, così si chiude: L’operazione che fa contenti tutti

Adesso, l’operazione, sembra convincere entrambe le realtà sportive a chiudere il prima possibile: c’è anche lo ‘sconto’.

Lazio e Juventus sono vicine a chiudere l’operazione per il difensore. Come si legge da ‘Calciomercato.it’, infatti, le due società sportive sono pronte a trovare l’intesa.

Come sappiamo, Pellegrini è stato un giocatore importante in questa stagione di Serie A, l’ormai ex Juventus, adesso, si appresta a chiudere l’operazione in direzione Capitale. Il giocatore potrebbe essere riscattato proprio dalla squadra di Sarri.

Pellegrini verso il riscatto: 7 milioni

Come scrivono a ‘Calciomercato.it’, 15 milioni di euro stabiliti entro il 20 giugno, adesso, potrebbero essere scontati.

Il club sarebbe infatti riuscito a dimezzare la valutazione del terzino sinistro, convincendo la squadra bianconera a cedere il giocatore per 7 milioni di euro. In attesa dell’ultimo incontro con gli agenti del calciatore, ma le sensazioni sembrano più che positive. La Lazio è verso l’intesa definitiva e Pellegrini, alla fine, potrà essere, definitivamente, un giocatore di Sarri. Aspettiamo il verdetto definitivo e l’ufficialità dell’operazione.