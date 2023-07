Calciomercato Juventus, via Vlahovic: il nuovo 9 arriva con lo scambio

Addio Vlahovic, la Juventus sceglie il nuovo numero 9 e studia lo scambio inserendo una contropartita

La Juventus è già a lavoro per individuare il sostituto di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non ha espresso la volontà di andar via ma le tante richieste in giro per l’Europa rappresentano una tentazione non indifferente.

Specialmente quelle che arrivano dalla Premier League, in particolare dal Chelsea che sembra deciso a puntare sul classe 2000 e di conseguenza a lasciare andare ancora una volta Romelu Lukaku. Su Vlahovic, però, è da registrare l’interesse anche del Bayern Monaco che, però, pensa sempre a Harry Kane come prima scelta. Sullo sfondo rimangono sempre Real Madrid e Atletico Madrid. I blancos sono a caccia dell’erede di Benzema e tengono Vlahovic in considerazione, i colchoneros vogliono un nuovo centravanti al posto di Morata. Alla luce di questo scenario, la Juventus è consapevole che potrebbe essere conveniente cedere il serbo, così da incassare una cifra importante da poter reinvestire su uno o più giocatori. Tra i nomi sondati dai bianconeri come nuovo numero 9 c’è anche quello di Beto Betuncal.

Via Vlahovic, la Juventus sonda il terreno per Beto e pensa allo scambio

Il centravanti dell’Udinese è un profilo che la Juventus sta valutando e che parallelamente interessa anche al Napoli.

Il portoghese da quando è in Italia è sempre andato in doppia cifra di reti: al suo primo anno in Serie A ha collezionato 11 gol, quest’anno 10. Numeri che certificano la sua abilità nel trovare la porta ma anche grandi doti fisiche e atletiche che lo rendono un attaccante perfetto per il campionato italiano. Beto ha acquisito uno status importante, anche se i suoi numeri possono ancora migliorare. L’ex Portimonense ha un contratto con l’Udinese fino al 2026 ma la Juventus potrebbe giocarsi una carta per proporre uno scambio alla società friulana.

La contropartita potrebbe essere Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 di proprietà della Juve, reduce dalla stagione in prestito al Monza. Quest’anno ha collezionato un gol in 14 presenze e ha attirato l’attenzione di alcuni club di A tra cui proprio l’Udinese. Nell’ottica del possibile addio di Samardzic, Ranocchia diventerebbe un profilo molto gradito a Sottil e alla società. Giuntoli ha già da tempo messo nel mirino Beto e con il suo arrivo ormai imminente a Torino, potrebbe diventare un obiettivo concreto.