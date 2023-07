Putiferio FIFA, trattative bloccate: è UFFICIALE

Adesso è ufficiale il blocco per la squadra estera. Il motivo è stato ufficialmente svelato: tutti i dettagli del caso.

Ad Al-Nassr è stato vietato dalla FIFA di registrare nuovi giocatori per non aver pagato gli add-on dovuti a Leicester come parte dell’accordo con Ahmed Musa.

Tra il 2018 e il 2020 Musa ha attivato £ 390.000 (€ 460.000) in componenti aggiuntivi relativi alle prestazioni, che devono ancora essere pagati nonostante la decisione del CAS a favore del Leicester.

Mercato bloccato per Al-Nassr: Interviene la Fifa

Una situazione che a questo punto blocca il mercato della squadra araba. Adesso all’Al-Nassr è stato vietato dalla FIFA di registrare nuovi giocatori.

Come sappiamo, il mercato odierno, è caratterizzato dai colpi a sorpresa del campionato saudita, uno dei più ricchi del mondo che sta, in questo momento, con stipendi record, soffiando gran parte dei giocatori più importanti a livello europeo. Adesso, secondo le ultime informazioni, qualcosa potrebbe già cambiare nell’immediato. Non ci resta dunque che attendere ulteriori verdetti con questa ultima importante novità in questione.