Il sostituto di Chiesa ha già un nome: ha vinto Allegri

Calciomercato Juventus, per volere anche del mister, il profilo giusto al momento giusto potrebbe arrivare: ecco l’erede.

La Juventus, alla ricerca di un sostituto all’altezza per Federico Chiesa, che potrebbe essere ceduto per una cifra record. L’entourage mercato della Vecchia Signora sembra aver individuato il suo erede naturale nel talentuoso e consolidato top player del Sassuolo, Domenico Berardi.

Attualmente in forza al Sassuolo, Berardi si è affermato come uno dei giocatori più promettenti del calcio italiano, attirando l’attenzione dei grandi club di Serie A da diverse stagioni. La Vecchia Signora è pronta ad affrontare la sfida per assicurarsi i servigi del talentuoso attaccante come parte del suo progetto per il presente per ritornare a vincere nel campionato italiano da subito.

L’erede di Chiesa ha un solo nome: Domenico Berardi

Come confermano da ‘La Gazzetta dello Sport’, Domenico Berardi, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, è diventato uno dei calciatori più talentuosi del club emiliano. Con il passare degli anni, ha sviluppato una combinazione unica di tecnica, velocità e visione di gioco, dimostrandosi un attaccante letale e decisivo. L’esterno ha dimostrato di poter competere ad alti livelli in Serie A e il suo rendimento costante lo ha messo in luce come una delle principali promesse del calcio italiano e il suo profilo sarebbe ideale per la formazione dell’attuale Juventus di Allegri.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Berardi come possibile sostituto di Chiesa, in caso in cui, appunto, l’esterno ex Fiorentina dovesse partire in direzione estero (Premier League). L’idea sarebbe quella di sfruttare il talento e le caratteristiche di Berardi per garantire continuità nel reparto offensivo. La Vecchia Signora avrebbe già ottenuto il sì di mister Alegri e, adesso, dunque, non ci resta che attendere ulteriori verdetti sulla questione.