Esclusione dalla tournée: pugno duro Juve, ultimatum e addio

Calciomercato Juventus, esclusione dalla tournée e aleggia sempre di più la possibilità di addio: cosa sta succedendo in casa bianconera.

La Juventus si prepara per la tournée americana che inizierà tra pochi giorni, ma sembra esserci una clamorosa sorpresa in vista.

Secondo fonti vicine al club, potrebbe essere presa in considerazione l’esclusione di Leonardo Bonucci dalla squadra, con l’obiettivo di forzare l’addio del capitano. Come confermano le indiscrezioni direttamente da ‘Il Corriere dello Sport’.

Bonucci verso l’addio anticipato: ‘Escluso dalla tournée americana”

Questa mossa inaspettata potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica del club. Leonardo Bonucci è stato un punto di riferimento fondamentale per la Juventus negli ultimi anni, assumendo il ruolo di capitano e dimostrandosi un leader sul campo. La sua esperienza, leadership e capacità difensive hanno contribuito al successo della squadra per diverse stagioni. Tuttavia, sembra che il club stia valutando un possibile cambio di rotta nella sua strategia, puntando, letteralmente, sui giovani soprattutto visto l’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha come focus quello di riportare la Vecchia Signora regina in Italia e in Europa già nei prossimi anni.

L’esclusione di Bonucci dalla tournée americana sarebbe una mossa drastica da parte della Juventus per forzare il suo addio. Questo segnerebbe una svolta significativa nella storia del club e potrebbe indicare un cambio di direzione nell’ambito della leadership e della rosa, con Danilo già possibile erede. Tuttavia, non sono ancora state fornite informazioni ufficiali in merito alla motivazione di questa decisione ma si va verso questo possibile addio anticipato. Certamente, come già detto poc’anzi, la volontà del club è quella di puntare tutto sui giovani e l’addio di Bonucci sancirebbe la fine di un era che ha visto per diverse stagione il difensore centrale come assoluto protagonista di vittorie in tutti i palcoscenici.