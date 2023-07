Calciomercato Juventus, Allegri gongola: scambio bomba in Ligue 1

Calciomercato Juventus, Allegri gongola: l’esubero bianconero potrebbe regalare lo scambio bomba in Ligue 1: ecco il possibile scenario

L’esubero per arrivare a quello che potrebbe essere un colpo importante in una zona del campo dove la Juventus anche se forse non nell’immediato ha bisogno di innesti. Di certo un esterno serve nel futuro – ma forse pure subito – perché nonostante Alex Sandro abbia rinnovato il suo contratto per una stagione, non è sicuro di rimanere a Torino.

Ma chi potrebbe essere l’elemento in grado di aiutare Allegri: il nome ovviamente è quello di Zakaria, elemento in uscita dei bianconeri, che però al momento una sistemazione non l’ha trovata. Si è parlato con una certa insistenza del West Ham ma per il momento non si è andati oltre. Rimasto alla Continassa in attesa di sviluppo, lo svizzero è entrato nel mirino secondo quanto riportato da calciomercatotv.it, anche del Monaco. Quelli del principato, però, non hanno intenzione di andare incontro a quelle che sono le richieste della Vecchia Signora e potrebbero quindi mettere sul piatto il cartellino di un esterno mancino che in tempi non sospetti è già stato accostato ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Caio Henrique per Zakaria

Il nome è quello di Caio Henrique, esterno mancino che ha un contratto fino al 2025 con il Monaco. Il 25enne brasiliano potrebbe essere quindi la pedina di scambio che i monegaschi potrebbero mettere sul piatto per arrivare appunto a Zakaria.

E questo non farebbe altro che piacere ad Allegri, che in un solo colpo vedrebbe uscire un esubero e arriverebbe un elemento che potrebbe sicuramente tornare utile nel corso della stagione. Anche perché pure Pellegrini è in uscita e in questo caso si parla di una forte accelerata da parte del Milan.