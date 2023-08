Calciomercato Juventus, il portiere dice addio: UFFICIALE a titolo definitivo

Calciomercato Juventus, adesso è un addio ufficiale. Saluta i bianconeri a titolo definitivo. Tutti i dettagli.

È arrivata l’ufficialità riguardante il futuro di Mattia Del Favero, giovane portiere della Juventus Next Gen. Il talentuoso estremo difensore si trasferisce a titolo definitivo allo Spal, il club ha salutato il giocatore con un comunicato ufficiale in cui esprime il suo addio e lo ringrazia per il suo contributo.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Juventus, Del Favero ha dimostrato il suo talento e il suo potenziale come portiere promettente. Con la maglia della Juventus Next Gen, ha avuto modo di mettersi in mostra e sviluppare le sue abilità sotto l’occhio attento degli allenatori e dei tifosi bianconeri.

Adesso è ufficiale, Del Favero a titolo definitivo allo Spal

Con il desiderio di ottenere maggiori opportunità di gioco e di crescere ulteriormente come professionista, Del Favero ha preso la difficile decisione di lasciare la Juventus per approdare allo Spal. Il club di Ferrara rappresenta una nuova sfida per il giovane portiere, che spera di dimostrare tutto il suo valore e ottenere maggiore esperienza sul campo.

La Juventus ha voluto ringraziare Del Favero per il suo impegno e la sua dedizione durante il periodo trascorso nelle sue giovanili. Nel comunicato ufficiale, il club ha espresso i migliori auguri per il suo futuro professionale allo Spal. Il passaggio di Del Favero allo Spal rappresenta una nuova opportunità per il giovane portiere di mettersi in gioco e dimostrare il suo valore in una nuova realtà calcistica. Sarà un ambiente altamente competitivo in cui potrà crescere e svilupparsi ulteriormente come giocatore. Ora, la SPAL si appresta ad accogliere con entusiasmo il giovane portiere nella sua rosa, scommettendo sul suo talento e sulle sue prospettive per il futuro. Sarà, dunque, una tappa importante nel cammino di Del Favero, offrendogli la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare il suo valore come professionista.