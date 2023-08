Vlahovic-Lukaku, Champions decisiva: l’affare salta così

Calciomercato Juventus, di mezzo c’è la Champions League: ecco perché, adesso, tutto cambia secondo le indiscrezioni: i dettagli.

La situazione intorno al futuro del giovane attaccante serbo Dusan Vlahovic ha preso una svolta significativa nelle ultime settimane. Secondo ‘Alfredo Gigliotti’, il talentuoso calciatore della Juventus avrebbe respinto l’offerta del Chelsea, dimostrando la sua volontà di giocare la Champions League nella prossima stagione.

Il Chelsea, regina del mercato inglese fino ad ora, ha manifestato un forte interesse per Vlahovic e aveva avviato delle trattative con la Juventus per un possibile scambio con l’attaccante belga Romelu Lukaku. Tuttavia, sembra che il desiderio di Vlahovic di giocare nella massima competizione europea abbia fatto sì che egli rifiutasse l’offerta dei Blues, visto che proprio la squadra londinese nella prossima stagione non si è qualificata.

Vlahovic – Chelsea salta: “Vuole giocare la Champions”

Il giovane serbo ha dimostrato un notevole sviluppo negli ultimi anni, diventando uno degli attaccanti più promettenti nel panorama del calcio europeo. Le sue prestazioni convincenti e la sua capacità di segnare gol lo hanno reso un obiettivo di mercato ambito da diversi club di alto livello.

Nonostante l’interesse del Chelsea e di altre squadre, Vlahovic avrebbe deciso di restare alla Juventus per il momento, rinunciando così all’opportunità di trasferirsi in Premier League. La sua volontà di giocare la Champions League è il principale motivo dietro questa decisione, con il serbo che desidera sfidare i migliori club europei nella prestigiosa competizione. Questo rifiuto potrebbe influenzare anche l’operazione di scambio tra Vlahovic e Lukaku, che sembrava essere sul tavolo. La Juventus, che era interessata a portare il belga Lukaku di nuovo in Italia, potrebbe dover riconsiderare i suoi piani e cercare altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo. La situazione attuale lascia aperti diversi scenari riguardo il futuro di Vlahovic. Restare alla Juventus significherebbe continuare a crescere in una delle squadre più prestigiose del calcio italiano e cercare di raggiungere l’obiettivo della Champions League con la maglia bianconera.