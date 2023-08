Clausola pagata: soffiano Chiesa alla Juventus

Adesso con la cessione del loro top player, il club ai vertici europei potrebbe tornare alla carica sul numero 7 bianconero.

Il calciomercato estivo continua a regalare sorprese e colpi di scena, e uno dei nomi più caldi al centro delle trattative è Ousmane Dembélé. Il Barcellona sembra essere in procinto di cedere il talentuoso attaccante francese al Paris Saint-Germain (PSG), aprendo nuove possibilità e speculazioni sulle mosse future del club catalano.

Le voci che circondano il trasferimento di Dembélé al PSG si sono intensificate nelle ultime settimane, con fonti vicine al club spagnolo che indicano un accordo imminente tra le due squadre. Dembélé, arrivato al Barcellona nel 2017 con grandi aspettative, ha avuto alti e bassi durante il suo periodo in Catalogna, ma il PSG sembra essere interessato a dare una nuova opportunità al talentuoso esterno francese. Ora il club blaugrana potrebbe ritornare su un vecchio pallino: Federico Chesa

Chiesa come erede di Dembélé: Colpo grosso Barcellona

Con la cessione di Dembélé al PSG, il Barcellona potrebbe liberare ingenti risorse finanziarie e aprire spazio nel proprio organico per nuovi innesti. E, proprio in questo contesto, c’è la possibilità che il club blaugrana ritorni alla carica per Federico Chiesa.

Federico Chiesa, ancora attaccante italiano, si è affermato come uno dei giocatori più interessanti nel panorama calcistico europeo. Durante l’Europeo del 2020, Chiesa ha impressionato con le sue prestazioni di alto livello e ha contribuito in modo significativo alla vittoria dell’Italia nella competizione. Il suo talento, la sua versatilità e la sua abilità nel segnare gol decisivi hanno attirato l’attenzione di numerosi club di prestigio e adesso la star della Juventus è conteso anche tra le big d’Europa. Il Barcellona aveva mostrato interesse per Chiesa in passato, ma il suo elevato valore di mercato e il forte legame con la Juventus avevano reso complesso il trasferimento. Tuttavia, con la possibilità di liberare risorse dalla cessione di Dembélé, il club catalano potrebbe avere più flessibilità finanziaria per tentare un nuovo assalto a Chiesa.