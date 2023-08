Infortunio al crociato ufficiale: anche la Juve ora rischia grosso

Calciomercato Juventus, con l’infortunio del titolare, adesso, ci potrebbe essere un ribaltone con una richiesta di mercato lampo.

In un colpo di scena che ha sconvolto il mondo del calcio, il difensore centrale del Real Madrid, Eder Militao, è stato colpito da un duro colpo quando è emersa la notizia che si è rotto il crociato durante un allenamento.

Questa grave infortunio getta un’ombra di incertezza sulla sua partecipazione alla prossima stagione e potrebbe anche avere un impatto significativo sulla strategia di mercato del club spagnolo. Un’ipotesi che circola è quella che l’attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, possa prendere in considerazione l’idea di richiedere l’acquisto di un difensore centrale sostitutivo al club. Va notato che Ancelotti è stato recentemente nominato come futuro CT della nazionale brasiliana, il che potrebbe influenzare le sue scelte in materia di reclutamento, si potrebbe trattare, infatti, del centrale brasiliano Bremer della Juventus.

Ancelotti chiama Bremer al Real Madrid

Uno dei profili che emerge in questo contesto è quello di Bremer, difensore centrale della Juventus, che è stato valutato attorno ai 60 milioni di euro dal club italiano. Questo potrebbe rappresentare un’alternativa interessante, considerando il suo stile di gioco robusto e la sua capacità di adattarsi a diversi sistemi difensivi.

L’infortunio di Militao ha creato una situazione imprevista per il Real Madrid, obbligandolo a riconsiderare la sua strategia difensiva. Mentre l’ipotesi di Ancelotti che richiede Bremer potrebbe essere affascinante, è importante tenere presente che le scelte di mercato dipenderanno da molteplici fattori, tra cui le risorse finanziarie del club e la visione a lungo termine del suo assetto difensivo. Gli appassionati di calcio sono in attesa di vedere come il Real Madrid affronterà questa sfida inaspettata e come si evolverà il suo reparto difensivo nella prossima stagione, certamente per i bianconeri, in caso di cessione, si tratterebbe di un tesoretto importante ma anche di una perdita difficile da colmare in così poco tempo. Staremo a vedere cosa succederà.