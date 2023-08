No alla Juventus, sì alla Serie A: la scelta su Lukaku è da capogiro

Esordio vincente per la Juventus in serie A ma il calciomercato è ancora aperto, dunque è lecito attendersi ancora delle novità.

Tre punti d’oro quelli conquistati dalla formazione di Massimiliano Allegri sul campo dell’Udinese. Il risultato conferma come i bianconeri abbiano disputato una partita molto vicina alla perfezione, anche se chiaramente ci sarà ancora tanta strada da fare per cercare di vincere quest’anno lo scudetto.

La Juventus dunque ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino ma in questi ultimi giorni di mercato la società effettuerà ancora dei movimenti in chiave mercato. Si continuerà a parlare ad esempio del futuro di Vlahovic. Ieri sera il centravanti è stato tra i migliori in campo e ha fatto capire che sarebbe ben felice del fatto di continuare la sua carriera a Torino. Arriverà o meno una maxi offerta per lui?

Juventus, per Lukaku si fa avanti anche il Milan?

In ogni caso i bianconeri cercano ancora rinforzi in attacco nonostante la grande prova del serbo? Probabilmente sì, specie se ci saranno altre partenze nel reparto offensivo. Con Romelu Lukaku che continua a rimanere una pista percorribile. Anche se da qui fino al 31 agosto sono possibili diversi scenari.

🎙️#Raimondi: “Se negli ultimi giorni #Lukaku non dovesse avere una squadra, e il #Milan dovesse essere alla ricerca di un attaccante, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno dell’asse Romelu-Milan” — Milan Zone (@theMilanZone_) August 21, 2023

Attenzione dunque a quel che potrebbe succedere, perché come ha riportato il giornalista di Sportmediaset Claudio Raimondi “se negli ultimi giorni Lukaku ancora non avrà trovato una squadra e il Milan dovesse essere ancora alla ricerca di una punta, ecco che ci potrebbe essere un ritorno dell’asse Lukaku-Milan“. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile interesse della Roma nei suoi confronti. L’impressione è che comunque il destino del calciatore belga verrà deciso in extremis.