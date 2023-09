Affare made in England: tris completato, cessione Juve ‘definitiva’

Mentre la Juventus inizia già a pensare alle prossime sfide di campionato sono sempre le voci di calciomercato che tengono banco.

La finestra dei trasferimenti estivi si è conclusa solamente la scorsa venerdì ma per i bianconeri non ci sono stati grandi sussulti. La Juventus ha pensato più che altro alle cessioni che non a ingaggiare dei grandi nomi da schierare in questa stagione.

Tanto lavoro da fare dunque per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che è riuscito nell’impresa di recuperare delle risorse economiche non da poco. Attraverso proprio le partenze di quei giocatori che non rientravano nei piani tecnici di Allegri. La linea della società è stata chiara fin da subito, con la volontà di continuare a investire sui giovani, lanciandoli in prima squadra. Molti di loro sono riusciti a trovare sempre più spazio nel corso della passata stagione, come ad esempio Iling Jr.

Juventus, Iling Jr continua a rimanere nel mirino di club inglesi

I progressi che sono stati fatti dal calciatore inglese sono sotto gli occhi di tutti. E non è un caso che anche nelle prime partite di questo campionato mister Allegri gli abbia concesso spazio. Negli occhi dei tifosi c’è il perfetto cross che ha consentito a Vlahovic di pareggiare la sfida contro il Bologna.

Iling Jr nel corso delle scorse settimane pare essere stato corteggiato da diverse squadre inglesi. Nessuna però si è presentata alla Juventus con un’offerta alla quale la società bianconera non avrebbe potuto dire di no. Ecco allora che l’allenatore ha puntato sempre di più su di lui e intende farlo anche nel prossimo futuro. Tuttavia continuano ad esserci rumors riguardo un suo possibile approdo in Premier League. Brighton e Nottingham lo seguono con attenzione non è da escludere che possano fare un tentativo a gennaio. La Juventus però sembra disposta a cederlo solo di fronte ad una grande offerta e a titolo definitivo.