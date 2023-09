Amazon ‘entra’ nella Juventus: la soffiata è clamorosa

Amazon dentro la Juventus? Andiamo a scoprire in dettaglio questa possibilità. Ecco cosa potrebbe succedere.

La Juventus cerca nuove opportunità finanziarie: Possibile aumento di capitale e interesse di grandi aziende.

Nelle ultime settimane, alcune indiscrezioni hanno confermato la volontà dell’amministratore delegato della Exor N.V., la società di investimenti di proprietà della Famiglia Agnelli, di effettuare un nuovo aumento di capitale per sostenere le finanze della Juventus. Questo annuncio ha scosso il mondo del calcio, sfatando le voci di un club “al collasso” e dimostrando la determinazione della dirigenza a mantenere la squadra al vertice. Le cifre relative a questo presunto aumento di capitale non sono state ancora confermate ufficialmente ma sembrano essere significative. Questa mossa rappresenterebbe un impegno concreto da parte della Exor N.V. a sostenere il club e a garantirne la stabilità finanziaria. Allo stesso tempo, membri della famiglia finanziaria della Juventus sembrano essere aperti all’idea di ascoltare offerte da parte di potenziali soci di minoranza. Tra le aziende che sembrano interessate, spiccano nomi davvero di rilevanza mondiale, una delle catene di distribuzione più grandi al mondo in sostanza, con una presenza in oltre 27 paesi; Apple e Amazon, due giganti tecnologici con servizi di broadcasting, requisito importante per un club di calcio moderno.

Juventus ‘apre’ ad Amazon

L’interesse di Amazon sembra particolarmente intrigante, considerando che il fondatore dell’azienda, Jeff Bezos, è un amico personale di John Elkann, membro della Famiglia Agnelli e presidente della Exor N.V. Questo collegamento personale potrebbe giocare un ruolo chiave nelle eventuali trattative.

È importante, però, sottolineare che al momento queste sono solo voci e speculazioni. La Juventus ha una storia ricca e una base di tifosi devoti, e qualsiasi decisione riguardo a nuovi investitori sarà attentamente ponderata per garantire che gli interessi del club siano preservati. In ogni caso, questo sviluppo suggerisce che la Juventus è attivamente alla ricerca di nuove opportunità finanziarie per mantenere la sua competitività nel calcio europeo e mondiale.