Juventus, stellina bianconera KO: UFFICIALE la rottura del crociato

Juventus, ufficiale l’infortunio: rottura del croicato. C’è anche il comunicato sul sito della società bianconera.

Marta Zamboni: Lesione del Legamento Crociato Anteriore durante la Partita contro il Sassuolo. La giocatrice della Juventus feminnile si è infortunata.

Nella recente gara di Primavera 1 Femminile disputata domenica scorsa contro il Sassuolo, Marta Zamboni, giovane promessa del calcio femminile, ha purtroppo subito un infortunio grave al ginocchio destro. La ventenne calciatrice, parte integrante della squadra, ha riportato una distorsione al ginocchio destro durante il corso della partita. Dopo l’infortunio, Marta è stata immediatamente sottoposta a esami strumentali presso il rinomato J|Medical, il centro medico sportivo della Juventus. I risultati di questi esami hanno confermato i timori iniziali: Marta Zamboni ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore, un infortunio noto per la sua complessità e il lungo processo di recupero che comporta.

Questo, di seguito, il bollettino medico ufficiale rilasciato in una nota del club Juventus sil proprio sito: “Marta Zamboni, nel corso della gara di Primavera 1 Femminile disputata domenica con il Sassuolo, ha subito una distorsione al ginocchio destro. Sottoposta a esami strumentali presso il J|Medical, la giocatrice ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e sarà sottoposta a intervento chirurgico“. Marta Zamboni è determinata a superare questa sfida e a tornare in campo più forte che mai. Il mondo del calcio le augura una pronta guarigione e non vede l’ora di rivederla in azione in futuro, continuando a brillare nel calcio femminile.