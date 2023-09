Bomber KO, dentro Yildiz: UFFICIALI i convocati di Juventus-Lecce

Juventus-Lecce, Allegri ha stilato la lista dei convocati con qualche sorpresa, soprattutto a livello offensivo.

Una partita cruciale che dovrà vedere i bianconeri, ancora, vogliosi di vincere per riagganciare i piani alti della classifica e non perdere le speranze.

Una lista di convocati che ha delle sorprese, come già anticipato, a livello offensivo. Infatti ci sarà, forse, spazio per il giovane Yildiz che è stato convocato al posto di Moise Kean. Staremo a vedere se il mister lo farà entrare nel corso della partita.

Juventus-Lecce, Allegri convoca Yildiz

La Juventus si prepara per un importante incontro contro il Lecce, e i tifosi bianconeri sono in fermento per quanto riguarda la formazione e i convocati per questa partita. Ci sono alcune sorprese, soprattutto a livello offensivo, che hanno catturato l’attenzione dei media sportivi e degli appassionati di calcio. Una delle principali sorprese, infatti, riguarda la presenza nella lista dei convocati del giovane talento Yildiz. L’attaccante è ormai uno dei talenti consoldiati della prima squadra e Allegri gli sta dando sempre più spazio. La sua inclusione nella lista dei convocati per la partita contro il Lecce potrebbe indicare che il mister Massimiliano Allegri stia considerando seriamente l’opzione di dare una chance al giovane talento, magari nel corso della partita.

Una cosa è certa: la partita tra la Juventus e il Lecce promette di essere una sfida avvincente e carica di emozioni, con il destino di giovani talenti come Yildiz e le decisioni strategiche di Allegri che saranno al centro dell’attenzione. Resta da vedere se questa sorpresa in attacco si tradurrà in un successo per la Juventus vista l’ultima, non certo entusiasmante, sfida contro il Sassuolo. Proprio per questo motivo, stasera, si giocherà per dare al massimo e cercare i tre punti.