Juventus, regalone Champions e quei 115 milioni: la RAI svela la mossa di Giuntoli

È iniziato per la Juventus il percorso che porterà alla formazione bianconera al derby di sabato prossimo contro il Torino.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri è reduce da un pareggio conquistato contro l’Atalanta che ha mosso la classifica e che consente ad ogni modo di rimanere nelle prime posizioni della graduatoria. Certamente i tifosi si aspettano molto di più però da Chiesa e compagni.

La missione della Juventus in questa stagione è quella di riuscire a conquistare lo scudetto, o quantomeno un piazzamento utile alla partecipazione alla prossima Champions League. Contro i nerazzurri si è sentita l’assenza degli attaccanti titolari. Contro il Torino adesso Allegri spera di recuperare i giocatori più importanti per regalare una grande gioia alla propria tifoseria. Vincere tuttavia non sarà affatto semplice, considerando il fatto che la formazione di Juric è una delle più organizzate della serie A. Come ogni stracittadina che si rispetti i pronostici sono molto difficili.

Juventus, Conterio: “Berardi? Se la Juve risparmiasse i soldi di Pogba…”

Intanto però si continua a parlare anche di possibili mosse future di calciomercato da parte della Juventus. Che nell’ultima sessione si è concentrata soprattutto sulle cessioni, volte a recuperare delle risorse economiche. A “Calcio Totale”, trasmissione di Rai2, l’esperto di mercato Marco Conterio ha svelato i possibili piani dei bianconeri per gennaio.

“Berardi è un nome che la Juve vorrebbe, del resto ci ha provato a prenderlo in estate e lo vuole ancora. Il problema è economico, perché sul bilancio pesano 115 milioni in negativo. Bisognerà capire cosa succederà con Pogba. Perché se i bianconeri chiudessero con il centrocampista francese avrebbero l’opportunità di reinvestire altrove dei soldi” sono le sue parole. Attenzione dunque a quel che potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane, di sicuro Berardi sarebbe un colpo molto importante per rinforzare l’attacco.