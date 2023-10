Diventa una bandiera della Juventus: pronta la firma biennale

Calciomercato Juventus, pronto alla firma di un biennale. Potrebbe diventare un pilastro bianconero: i dettagli dell’operazione.

La Juventus sta attualmente lavorando duramente per garantirsi un futuro solido e ambizioso, e uno degli elementi chiave di questa visione è il rinnovo del contratto di uno dei suoi giocatori, oggi, tra i più rappresentativi, Manuel Locatelli.

Il centrocampista italiano è stato al centro dell’attenzione negli ultimi tempi, e il club bianconero è determinato a legarsi a lui a lungo termine. Locatelli, il cui contratto con la Juventus scade nel giugno del 2026, è al centro delle trattative per un’estensione contrattuale che potrebbe vedere prolungato il suo legame con la squadra bianconera di una o due stagioni.

Locatelli pronto alla firma: rinnovo biennale

La notizia del rinnovo è stata confermata dalla fonte ‘Tuttomercatoweb’, che, in un indiscrezione, sottolinea come la trattativa sarebbe già in fase avanzata. Una delle principali ragioni di questa mossa da parte della Juventus è la manifesta volontà di Locatelli di diventare una vera bandiera del club. Il giocatore italiano, da quando è arrivato a Torino, ha dimostrato il suo valore in campo con prestazioni di alto livello e una dedizione al club che non è passata inosservata. La Juventus, quindi, è pronta a ricompensare la sua fedeltà e il suo impegno con un nuovo contratto che lo legherà ulteriormente al club.

La decisione di estendere il contratto di Locatelli è anche una mossa strategica da parte della Juventus per garantire la stabilità e la competitività della squadra nei prossimi anni. Il centrocampista è diventato una parte fondamentale della formazione titolare, contribuendo sia in fase di recupero palla che nella costruzione del gioco. La sua versatilità e il suo talento lo rendono un elemento imprescindibile per l’allenatore e un punto di riferimento per i tifosi. Attendiamo ulteriori novità in via ufficiale relative a questa operazione.