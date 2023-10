Allegri e il gesto ‘sacro’: web in tilt, meme all’assalto

Il gesto ‘sacro’ rievocato anche questa sera durante la sfida che ha sancito la vittoria dei bianconeri sul Milan.

Allegri è diventato famoso, tra i tifosi, anche per un gesto che ormai lo identifica: il famoso ‘lancio della giacca’. Anche questa sera, l’enfasi del mister si è fatta sentire, eccome si è fatta sentire.

#Allegri si scatena togliendosi giacca e cravatta dopo l’ennesimo errore nella gestione della palla. #MilanJuve pic.twitter.com/y25E2MynCd — Daniele De Felice (@DanieleBibo) October 22, 2023

Spesso quieto ma Allegri è sicuramente un uomo di carasima oltre che un allenatore che vuole sempre il massimo dai suoi ragazzi. Questa sera, proprio nelle fasi cruciali del match, mister Allegri si è fatto partecipe ‘involontario’ di un altro lancio che presto diventerà leggendario. Si è tolto la giacca ed è rimasto in camicia, buttando anche la cravatta. Gli episodi incriminati sarebbero, per l’appunto, una superficiale gestione della palla in momenti essenziali che poi, per fortuna, hanno avuto un esito positivo e la partita si è conclusa con una vittoria complicata ma fondamentale per i bianconeri. In una partita di sacrificio, di buona difesa ma anche di grande carisma, proprio come quello del mister.