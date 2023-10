Milan-Juventus 0-1, voti e pagelle: li purga Loca, Rabiot cavallo pazzo. Furia Allegri

Pagelle e voti di Milan-Juventus 0-1: l’analisi della prestazione globale ed individuale dei bianconeri.

Una partita molto difficile per i bianconeri, anche per le assenze in rosa. Dallo squalificato Fagioli, perso per i motivi che sappiamo tutti, e la presenza incerta di Chiesa e Vlahovic. I bianconeri si sono presentati a San Siro con la formazione ‘costretta’. Ma come hanno giocato i bianconeri? Andiamo a scoprirlo con i voti della gara.

Una partita di sacrificio che ha visto i bianconeri sfidare una delle potenziali concorrenti per il titolo. Ecco, di conseguenza, come hanno giocato tutti i giocatori bianconeri scesi in campo questa sera nella super sfida contro il Milan, allo stadio Meazza di Milano. L’ex Locatelli ha deciso la partita con un gol fondamentale che ha portato i tre punti ai bianconeri in una sfida, tutt’altro che scontata.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 7,5; Gatti 6,5, Bremer 7,5, Rugani 7; Weah 6,5, McKennie 6, Locatelli 6,5, Rabiot 7,5, Kostic 6,5; Milik 6, Kean 6.

Sostituzioni: Vlahovic 6,5 (55′), Cambiaso 6 (55′), Chiesa (77′) 6 Huijsen (77′) 6 Miretti S.V. (84′)