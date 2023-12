Né Bernardeschi né Morata: la Juventus griffa un ritorno clamoroso

Si lavora costantemente per il futuro in casa Juventus quando manca sempre meno la riapertura delle trattative di calciomercato.

Inizia il mese di dicembre e questo vuol dire che ci stiamo avviando alla conclusione dell’anno solare. Da gennaio sarà caccia all’affare per tutte le squadre che intenderanno essere protagoniste della sessione invernale di trasferimenti. La Juventus sa bene che deve cercare rinforzi.

I bianconeri hanno la necessità di accogliere dei volti nuovi soprattutto per quanto riguarda la linea mediana. Anche se ad Allegri probabilmente non dispiacerebbe avere a disposizione anche dei rinforzi in altre zone del campo. La palla passa dunque nelle mani del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi da portare a Torino. Nel frattempo però la squadra farà bene a concentrarsi sul campionato e più in particolare sulla sfida che questa sera attende la Juventus. Che dovrà vedersela contro un Monza sempre difficile da affrontare.

Juventus, per Arthur si profila un ritorno in bianconero

Il mercato ad ogni modo rimane sullo sfondo e non potrebbe essere altrimenti, visto che c’è la necessità di rinforzarsi. Non bisogna poi dimenticare che la Juve ha in giro per il mondo diversi giocatori in prestito, alcuni dei quali potrebbero rientrare alla base ed essere utili ad Allegri. Anche a partire dalla prossima estate.

Uno di questi è Arthur, che è tornato finalmente a giocare su ottimi livelli. Italiano gli ha affidato le chiavi del centrocampo della Fiorentina con risultati più che buoni. I mesi bui, condizionati da un serio infortunio, sono ormai alle spalle. Tuttavia il suo futuro pare essere lontano dai viola, visto che il suo ingaggio peserebbe molto sulle casse societarie. Ecco perché in estate non è affatto da escludere un ritorno alla Juventus, con Allegri che del resto proprio in quella zona di campo ha bisogno di forze fresche.