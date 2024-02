Esplode la bomba prima del derby d’Italia: “L’Inter vuole Rabiot”

Calciomercato Juventus, una bomba direttamente dall’estero. Ecco quale potrebbe essere il destino, a sorpresa, di Rabiot: i dettagli.

L’Inter sembra essere sulle tracce del centrocampista francese Adrien Rabiot in vista della prossima stagione, secondo quanto riportato da un’indiscrezione di ‘Pedro Almeida’ sul portale ‘X’.

La notizia ha scatenato l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori, alimentando le speculazioni sulle possibili mosse di mercato. Il nome di Rabiot, attualmente sotto contratto con la Juventus ma in scadenza, è stato, clamorosamente, anche accostato all’Inter come possibile rinforzo per il reparto centrale del campo.

La bomba inattesa: l’Inter vuole Rabiot

Il centrocampista francese, noto per la sua versatilità e la capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva, potrebbe rappresentare un’aggiunta di qualità al già competitivo centrocampo dell’Inter che potrebbe valutarlo come rinforzo in caso in cui il giocatore decidesse di non rinnovare il suo contratto con la Juventus. Pedro Almeida, noto per le sue fonti affidabili e le anticipazioni di mercato, ha lanciato l’indiscrezione su questa possibile trattativa che potrebbe animare il prossimo periodo di calciomercato. L’Inter, guidata dal tecnico Simone Inzaghi, sembra essere in cerca di rinforzi strategici per mantenere la competitività in ambito nazionale e internazionale.

La notizia arriva in un momento cruciale, poiché, a breve, i due club si affronteranno nell’atteso derby d’Italia. La Juventus, attuale squadra di Rabiot, potrebbe essere chiamata a prendere decisioni importanti sulla rosa, considerando anche le dinamiche contrattuali dei giocatori chiave. L’eventuale passaggio di Rabiot all’Inter non sarebbe, di certo, preso bene dal popolo bianconero che è ormai affezzionato e vede di buon occhio l’ormai indiscusso talento francese.