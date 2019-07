Calciomercato Juventus in uscita: Fabio Paratici vola in Inghilterra per piazzare quattro giocatori che piacciono in Premier League. Ecco chi sono.

Missione londinese per Fabio Paratici che nei prossimi giorni volerà a Londra, la capitale inglese, per dare una vera e propria scossa per il calciomercato Juventus in uscita. I nomi sul piatto sono davvero tanti, ben 4, e tutti dei veri e propri top player che, tuttavia, per motivi diversi, in bianconero non hanno più spazio.

Calciomercato Juventus: Dybala, Perin, Khedira e Kean in uscita

I nomi sul piatto, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, saranno 4 a cominciare da Mattia Perin, che piace e non poco all’Aston Villa. Il portiere, dopo non aver passato le visite mediche con il Benfica, è tornato momentaneamente a Torino per capire quale sarà il suo futuro.

Il secondo nome è quello di Sami Khedira, sul quale nelle ultime ore si è precipitato il Wolverhampton. Per il centrocampista il problema fondamentalmente è l’ingaggio, ma la formazione inglese con una buonuscita dai bianconeri potrebbe risolvere il problema.

Il terzo nome è quello di Paulo Dybala, che potrebbe finire al Manchester United. Lo scambio tra la Joya e Paul Pogba è un’opzione viva ma al momento molto difficile da percorrere: Paratici andrà a Londra principalmente per capire quali sono i margini di manovra. Attenzione anche al Tottenham.

Il quarto ed ultimo nome è quello di Moise Kean, con i bianconeri che proveranno a cederlo all’Everton, squadra che è parsa più interessata e pronta a spendere i 40 milioni richiesti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK