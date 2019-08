Calciomercato Juventus, dopo Danilo altri due colpi

Calciomercato Juventus: dopo Danilo, Fabio Paratici lavora ad altri due colpi per rinforzare la squadra di Maurizio Sarri: il piano della società.

Dopo l’arrivo di Danilo che effettuerà le visite mediche con tutta probabilità domani, adesso la mente di Fabio Paratici è concentrata a rafforzare ulteriormente la Juventus in altri due reparti: centrocampo ed attacco. I nomi sono due: Paul Pogba e Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus: Per Pogba il Real Madrid si defila

Come sappiamo, Paratici è volato a Londra per entrare nella casa del Manchester United e fare con i Red Devils il punto della situazione per quanto riguarda eventuali scambi.

Su tutti il nome caldo sarà quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese classe 1993 è diventato l’obiettivo numero uno per quanto riguarda la mediana e sul piatto i bianconeri possono contare su un calciatore in uscita ma che potrebbe interessare ai londinesi: Blaise Matuidi.

Il Real Madrid, che fino a pochi giorni fa sembrava in vantaggio, adesso sembra essersi defilato e questo lascia spazio di manovra ai bianconeri: riusciranno a riportarlo a Torino?

Icardi alla Juventus, Calciomercato: ore decisive

Sono ore decisive anche per un altro obiettivo della Juve per l’attacco: Mauro Icardi. Viste le difficoltà per arrivare a Romelu Lukaku, complice anche il “muro” costruito da Dybala, la Juve potrebbe dirottare tutte le energie per un calciatore che ha già dimostrato di volere solo la Vecchia Signora e che all’Inter non sta passando un bel periodo.

Al momento, infatti, l’argentino classe 1993 è stato reintegrato e si allenerà con i compagni, ma nonostante questo non verrà mai convocato. La scelta dei nerazzurri è dettata dal fatto che non vogliono avere problemi legali con il calciatore, ma il suo destino è lontano da Appiano Gentile.

Insomma, la sensazione è che la strada che porta ad Icardi sia più semplice rispetto a quella per Lukaku, ma molto dipenderà dal calciomercato Juventus in uscita: Mandzukic ed Higuain sono gli indiziati numero uno a partire, ma piazzarli altrove si sta dimostrando una scelta più difficile del previsto.

