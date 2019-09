Mbappe al Real Madrid, calciomercato: l’accordo tra Psg ed i Blancos fa infuriare i tifosi della Juventus. La società avrebbe potuto davvero acquistarlo?

L’accordo tra il francese ed il Real Madrid è una vera e propria bomba di calciomercato. L’affare, secondo quanto riportato da El Chiringuito, è davvero stellare: 35 milioni di euro all’anno al ragazzo oggi di proprietà del Psg, mentre al club andranno qualcosa come 225 milioni di euro più 50 di bonus. Se queste voci fossero confermate, sarebbe il trasferimento più costoso della storia, ma i tifosi della Juventus si stanno mordendo le mani: qualche anno fa i bianconeri avrebbero potuto affondare il colpo.

Mbappe al Real Madrid, Calciomercato: la rabbia della Juventus

Mbappe al Real Madrid si è trasferito a cifre di calciomercato letteralmente folli. Chiaramente a questo prezzo la Juventus non avrebbe mai potuto acquistare l’attaccante classe 1999, esploso nel Monaco qualche anno fa, per una questione di bilancio. Non è un caso, infatti, che addirittura si pensi ad una cessione di Cristiano Ronaldo.

I tifosi, tuttavia, si stanno mordendo letteralmente le mani, così come magari qualche dirigente, per quello che avrebbe potuto essere ed invece non è stato.

A cosa ci riferiamo? Qualche estate fa, quando ancora il nazionale francese era una bella speranza del calcio mondiale, la Vecchia Signora aveva mostrato un timido interesse per il ragazzo.

La Società di Corso Galileo Ferraris avrebbe potuto affondare il colpo, ma poi tutto è andato a finire nel nulla: che cos’è mancato? Probabilmente, ma siamo nel campo delle ipotesi, il coraggio di investire cifre importanti per quel Mbappè che aveva fatto vedere grandi cose in Ligue 1 ma che era ancora, allo stesso tempo, molto acerbo.

Alla fine a spuntarla, qualche anno dopo, a suon di milioni è stato il Paris Saint-Germain ed adesso il Real Madrid. Zinedine Zidane, a cui piace moltissimo un vecchio obiettivo bianconero, avrà dalla prossima stagione un vero e proprio fenomeno a disposizione e comporrà un tridente offensivo di trequartisti a dir poco stellare: Mbappe da una parte, Rodriguez in mezzo e Vinicius dall’altra. Chi non vorrebbe allenarli questi fenomeni? La Juventus si mangia le mani.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK