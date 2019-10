Roma Cagliari diretta streaming, dove seguire la partita online

Dove vedere Roma Cagliari in streaming online e diretta tv: tutte le info per potere seguire la partita dello stadio Olimpico.

Roma Cagliari sarà una delle tre partite che si disputeranno alle ore 15 nella domenica della settima giornata di Serie A. I giallorossi vogliono trovare continuità in campionato dopo la vittoria sofferta sul campo del Lecce. Occhio però ai rossoblu, che, dopo le due sconfitte iniziali, hanno avuto un ottimo ruolino di marcia.

Roma Cagliari diretta streaming online: dove vedere la partita

Roma Cagliari sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky, più precisamente sui canali Sky Sport e Sky Sport Serie A. Sarà possibile seguire il match dell’Olimpico anche attraverso l’applicazione Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. Quindi la partita sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet. Un’altra alternativa è rappresentata dal servizio di streaming on demand di Now Tv, che permette di seguire la Serie A.

Insomma, le possibilità di seguire Roma Cagliari sono davvero tante. Il match sia preannuncia come divertente e tutto da godere. I giallorossi di Fonseca cercano tre punti fondamentali, ma gli uomini di Maran venderanno cara la pelle e cercheranno un altro colpaccio esterno dopo quello di Napoli.

