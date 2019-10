Cuadrado, per Sarri il futuro del colombiano è in difesa

Juan Cuadrado sta diventando fondamentale per questa Juventus. Sarri ha intenzione di continuarlo a utilizzare in difesa.

Juan Cuadrado è uno di quei giocatori che sta andando ben oltre le aspettative in questo primo scorcio di stagione. Maurizio Sarri, vista anche una situazione di emergenza ha puntato su di lui. Il colombiano ha ripagato a pieno la sua fiducia, dimostrandosi un vero e proprio jolly. L’ex Fiorentina infatti si è riscoperto terzino.

Cuadrado, Sarri vede il colombiano come terzino

E, viste le sue prestazioni a dir poco positive, difficilmente l’allenatore dei bianconeri rinuncerà a Cuadrado il quel ruolo e in quella posizione di campo. Ad ammetterlo è stato lui stesso in conferenza stampa: “Cuadrado continuerò a farlo giocare da difensore esterno. Penso che abbia le caratteristiche e le qualità per farlo. Deve ancora migliorare in fase difensiva a livello individuale, ma ha fatto grandissimi miglioramenti dal punto di vista tattico. Ora dovrà allenarsi più da difensore esterno che da attaccante esterno“. Insomma, parole fin troppo chiare e che non lasciano alcun spazio a dubbi e interpretazioni.

E pensare che quest’estate il buon Juan sembrava destinato a lasciare la Juventus. Nel giro di pochissimi mesi però tutto è cambiato e il colombiano si è prepotentemente ripreso la scena, tanto che si parla persino di rinnovo del suo contratto. Cuadrado è sempre più fondamentale per la Vecchia Signora. E lo sarà da terzino: è questa la scelta di Maurizio Sarri. Sarà l’intuizione giusta? Il campo per ora gli sta dando ragione.

