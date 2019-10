Alex Sandro, Juve Lokomotiv Mosca: le statistiche parlano chiaro

Alex Sandro sarà come sempre nel suo ruolo di terzino sinistro in Juve Lokomotiv Mosca, ma le statistiche parlano chiaro: è fondamentale in quel ruolo.

Il suo apporto alla Juventus quest’anno è stato a dir poco fondamentale, almeno in questo inizio di stagione. Del resto, le statistiche parlano chiaro: Alex Sandro sotto l’egida di Maurizio Sarri, che ha disegnato per lui un ruolo più offensivo e di spinta, è diventato finalmente un giocatore diverso che, nelle ultime stagioni, abbiamo visto soltanto a corrente alternata.

Leggi anche: Matthijs de Ligt, Juventus Lokomotiv Mosca: stipendio all’altezza del suo talento?

Alex Sandro, Juve Lokomotiv Mosca: statistiche ruolo terzino

Le statistiche parlano infatti di un giocatore diverso, migliore, in grado di dribblare gli avversari, di andare sul fondo e crossare, regalando assist d’oro ai compagni che devono soltanto finalizzare i suoi palloni.

Ma non solo: quello che ha colpito soprattutto gli addetti ai lavori è stata, soprattutto, la sua abnegazione difensiva, che spesso era mancata negli anni passati.

Il portoghese ex Porto, infatti, era visto maggiormente come un giocatore offensivo e non in grado di difendere fino alla morte ma, al contrario, durante quest’estate sembra aver lavorato davvero tantissimo per cercare di migliorare sotto questo aspetto.

Questa sera che cosa accadrà durante Juve Bayer Leverkusen? Staremo a vedere ma da lui ci aspettiamo tutti grandi cose.

Una cosa, però, è certa: il calciomercato, che in estate lo voleva lontano da Torino, adesso sembra essere soltanto un lontano ricordo.

Sarri ha fin da subito puntato su di lui definendolo come uno dei punti fermi di questa squadra, con qualità straordinarie. Insomma, la differenza la sta facendo eccome, forse anche per una questione di fiducia.

Leggi anche: Wojciech Szczesny, Juventus Lokomotiv Mosca: traguardo importante per lui

Ti potrebbe interessare: Juventus Lokomotiv streaming, diretta online della partita

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK