Calciomercato Juve, per Kulusevski è duello: le cifre sono altissime

Per Kulusevski del Parma, in prestito dall’Atalanta, è duello di calciomercato Juve: le cifre richieste dalla Dea sono altissime. Parte l’asta?

Parte un vero e proprio duello di calciomercato per arrivare a Kulusevski, il terzino quest’anno al Parma ma di proprietà dell’Atalanta. Quest’anno, infatti, il ragazzo classe 2000 sembra essere definitivamente esploso grazie a prove di qualità sia in fase difensiva sia, soprattutto, in quella offensiva, come dimostrano già le 3 reti messe a segno. La Dea lo riporterà a casa a giugno ma sembra essere solo di passaggio: sarà duello tra Juve ed Inter, ma le cifre saranno altissime.

Leggi anche: Vidal alla Juventus, Calciomercato: ritorna per un motivo

Calciomercato Juve, Kulusevski: duello con l’Inter in arrivo

Per il terzino classe 2000, infatti, si tratterebbe di una vera e propria plusvalenza incredibile per l’Atalanta: la base di partenza per Percassi è fissata a 40 milioni di euro, cifra davvero importantissima e forse fuori mercato ma che tiene conto del fatto che ormai il ragazzo è in rampa di lancio.

Leggi anche: Juventus, Demiral e Rugani adesso sono un “problema”

Difficilmente degli acquirenti arriveranno ad offrire questa cifra per il ragazzo ma una cosa è certa: qualora dovesse partire l’offerta non dovrà essere troppo distante dalla base di partenza, ma sicuramente più realistica nei confronti di Kulusevski, ragazzo con enormi margini di miglioramento ma che sta esplodendo in Serie A sotto gli occhi di tutti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK