Streaming Juventus Lazio Supercoppa, dove vederla in tv? Canale e orario

Come vedere in streaming Juventus Lazio, Supercoppa Italiana? Ecco dove vedere la partita in diretta tv, l’orario italiano e il canale in chiaro.

Juventus Lazio, partita valida per la Supercoppa Italiana, si giocherà questo pomeriggio alle ore 17:45 (orario italiano) e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Il collegamento inizierà circa 15 minuti prima del fischio d’inizio. Il match sarà visibile in streaming gratis su Rai Play, il canale ufficiale della tv di stato che permette di seguire la gara su pc, tablet e smartphone.

Streaming Juventus Lazio: diretta tv Rai in chiaro, orario e canale partita

Dopo che l’unico ko patito in stagione è stato proprio per mano dei biancocelesti, i bianconeri di Maurizio Sarri avranno senz’altro il dente avvelenato nei confronti della compagine di Simone Inzaghi che arriva a Riad con la voglia di bissare e portarsi a casa il primo trofeo della stagione.

Per Cristiano Ronaldo e compagni, però, questa sarà un’ulteriore spinta per fare bene e iniziare nel migliore dei modi questa prima parte di stagione che, se la vediamo dall’alto, è iniziata piuttosto bene: ottavi di Champions League conquistati, primo posto in campionato ed un gioco che, poco a poco, sta diventando sempre più ad immagine e somiglianza di Maurizio Sarri.

Immobile vs Paulo Dybala inoltre sarà un duello davvero interessante, così come in cabina di regia Lucas Leiva se la vedrà a distanza con Miralem Pjanic. Ne vedremo delle belle, con CR7 e Luis Alberto che sono chiamati con il loro estro a fare la differenza. Che vinca il migliore.

