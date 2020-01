Rugani in Premier League, Calciomercato Juventus: arriva l’offerta

Daniele Rugani è pronto a trasferirsi in Premier League? Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un difensore centrale pronto a salutare.

Sembra ormai essere arrivata al capolinea l’esperienza di Daniele Rugani alla Juventus: il difensore centrale dei bianconeri classe 1994, dopo essere stato accostato per tanto tempo alla Roma, adesso sembra essere molto vicino al trasferimento in Premier League.

Il ragazzo è seguito da due club che sembrano essere pronti a presentare un paio di offerte per acquistarlo a titolo definitivo già in questo calciomercato di gennaio che ha ormai aperto i battenti.

Stiamo parlando del Leicester City, seconda in classifica in Inghilterra in questa stagione davvero straordinaria, mentre il secondo club interessato al ragazzo ex pupillo di Maurizio Sarri all’Empoli è il Crystal Palace.

Rugani in Premier League, Calciomercato Juventus: doppia offerta

Al momento non è chiaro di quanto sia precisamente in termini economici l’offerta che il ragazzo ha ricevuto, né tantomeno se sia realmente arrivata, ma una cosa è certa: la Juventus non accetterà meno di 35 milioni di euro per il ragazzo che, con il rientro di Giorgio Chiellini a pieno regime dopo l’infortunio, rischia di trovare ancora meno spazio di quanto abbia già trovato in questo inizio di stagione travagliato.

Inoltre, fattore non marginale, dopo l’acquisto di Kulusevski per 35 milioni di euro più 9 di bonus, la società di Corso Galileo Ferrari ha necessariamente bisogno di rientrare con una cessione. Rugani è l’indiziato numero uno al momento.

