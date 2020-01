Juventus Roma Formazioni Ufficiali Coppa Italia: le scelte degli allenatori

Juventus Roma, le formazioni ufficiali dei quarti di finale di Coppa Italia: ecco le scelte di Maurizio Sarri e Fonseca che sorprendono tutti.

Pochissimi istanti fa sono state diramati i nomi dei 22 che scenderanno in campo questa sera per i quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020: ecco le formazioni ufficiali di Juventus Roma che scenderanno in campo questa sera all’Allianz Stadium di Torino: le scelte degli allenatori.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca.

Juventus Roma formazioni ufficiali Coppa Italia quarti di finale

Sarri doveva fare delle scelte e le ha fatte: 4-3-3 con un tridente offensivo composto a sorpresa da Douglas Costa, che ritorna titolare dopo tante partite, Cristiano Ronaldo sulla destra e Gonzalo Higuain punta centrale. Panchina, dunque, almeno per l’inizio, sia per Paulo Dybala sia per Federico Bernardeschi.

A centrocampo si rivede Bentancur dopo la squalifica scontata in campionato, con Pjanic in cabina di regia in questa sorta di doppia possibilità di giostrare la manovra da dietro, con Rabiot a completare il reparto. Da notare che tutti e tre hanno giocato in qualità di registi in quest’annata tra le fila dei bianconeri.

In difesa invece fiducia a Rugani con Bonucci mentre a sorpresa c’è Alex Sandro titolare a sinistra, recupero lampo per il brasiliano. Danilo a destra, panchina per Cuadrado febbricitante nei giorni scorsi.

Tra le fila della Roma invece ancora out Fazio in difesa, dove vengono confermati Mancini e Smalling, così come Florenzi terzino destro. Sulla trequarti confermato Under accanto e Pellegrini e Kluivert, con Kalinic che sarà ancora una volta la prima punta in assenza di Dzeko che sconta il secondo turno di squalifica in Coppa Italia.

