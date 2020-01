Calciomercato Juventus: asse caldo con il Barcellona, ecco perché

Il calciomercato Juventus ormai si avvia agli sgoccioli. Ultimi giorni di trattative per rinforzare la squadra di Maurizio Sarri.

Si sta parlando molto in questi giorni di possibili arrivi ma anche di possibili cessioni nell’organico bianconero, che ad ogni modo verrà cercato di rinforzare in vista di questa seconda importantissima parte di stagione. Si sta facendo caldo l’asse Juventus-Barcellona, con le due società che hanno messo a segno uno scambio, teso a valorizzare anche le qualità dei giocatori in questione.

Al Barcellona andrà infatti Matheus Pereira, attualmente in prestito al Digione. Un giocatore molto tecnico, forse adatto più al calcio spagnolo che non a quello italiano. Al contrario arriverà alla Juventus il centravanti venezuelano Alejandro Marques. Un giovane di grande prospettiva che avrà probabilmente modo di mettersi in luce nell’Under 23.

Calciomercato Juventus, niente scambio per Bernardeschi

Anche nei giorni scorsi si è parla tanto di un altro possibile scambio tra la società bianconera e il Barcellona, quello riguardante Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic. Centrocampisti dalle caratteristiche diverse, con il primo che può senz’altro ricoprire più ruoli del croato. Gli spagnoli avrebbero messo sul piatto Rakitic e dieci milioni di euro per convincere la Juve a privarsi del suo talento. Offerta rispedita al mittente. A questo punto, nonostante per Bernardeschi si sia registrato l’interesse di altri club come ad esempio la Roma, è probabile che rimanga alla corte di Sarri almeno fino a fine stagione.

