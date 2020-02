Milan Juventus probabili formazioni: Sarri avrebbe già preso la decisione riguardante Cristiano Ronaldo per il match di domani.

Il giorno di Milan Juventus, match valido per la semifinale d’andata di Tim Cup, l’unico grande dubbio in casa Juventus riguardava il possibile impiego di Cristiano Ronaldo. Gli ultimi nodi però sembrano esser stati già sciolti con un po’ d’anticipo.

Milan Juventus probabili formazioni, la decisione su Ronaldo

Il portoghese, secondo quanto rivelato e riportato da ‘Sky Sport’, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Sarri insomma non opterà per un largo turnover, visto che accanto al lusitano dovrebbe esserci Paulo Dybala. Alle loro spalle dovrebbe esserci Ramsey, favorito a Bernardeschi. A centrocampo molto probabile la conferma del trio composto da Pjanic, Rabiot e Bentancur.

Gli unici dubbi sembrerebbero riguardare il reparto arretrato. De Sciglio e Rugani infatti si candidano a una maglia da titolare. Resterà da capire se qualcuno tra Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Aòex Sandro potrebbe lasciare posto e spazio. Insomma, la formazione sembra essere in gran parte fatta, E Cristiano Ronaldo sarà tra i titolari. D’altronde si tratta pur sempre di una semifinale.

