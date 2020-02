Napoli, zampata a San Siro. L’Inter tra una settimana parte da 0-1, ma…

Fabian Ruiz ha deciso la semifinale di andata tra Inter e Napoli. I nerazzurri, favoriti per la conquista del trofeo, dovranno ora ribaltare il risultato.

Colpo del Napoli a San Siro. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 (0-0) sull’Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia. A sbloccare il risultato il gran gol di Fabian Ruiz al 12′ della ripresa. Nel finale i nerazzurri provano il tutto per tutto per agguantare il pari: doppia occasione prima con Lautaro e poi con Eriksen. Nel recupero Lukaku di testa prova a servire D’Ambrosio ma Ospina è bravo a trattenere il pallone. Al San Paolo, tra sette giorni, l’Inter dovrà ribaltare il risultato segnando almeno due gol. Nell’ultimo match vinto in Campania passeggiò in campionato: fu 3-1!

Le parole di Conte su Inter-Napoli

«Il Napoli ha fatto una partita molto difensiva, è stato bravo Gattuso a chiudere gli spazi. Noi abbiamo comunque avuto occasioni, alla fine se fosse finita in parità non avremmo rubato nulla, anzi». Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte, commentando all’Ansa il ko contro il Napoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia. «Il derby ha portato via tantissime energie soprattutto nervose – ha proseguito -. Oggi abbiamo trovato un Napoli chiuso, ma chiuso con giocatori di qualità, ha la seconda miglior rosa in Italia dietro la Juve. Dovevamo essere più veloci e cercare di puntare l’uomo, ma complimenti al Napoli che ha fatto una partita accorta che ha portato i frutti visto che hanno vinto».

La risposta di Gattuso

«Sorridere un po’ di più? C’è poco da sorridere, bisogna ancora pedalare. Dobbiamo continuare così, oggi la squadra si è abbassata tanto ma quando giochi con una squadra forte e completa bisogna rispettarla. Grandi complimenti ai miei ragazzi»’. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso commenta così, ai microfoni della Rai, la vittoria nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. «Abbiamo fatto bene, potevamo affondare un po’ di più. Nella ripresa potevamo fare meglio, non abbiamo la continuità di battagliare per una serie di partite ma abbiamo il fraseggio. Dobbiamo avere più continuità».

