Juve colpo da 50 milioni, calciomercato: dal Brasile arriva Kaio Jorge

La Juventus avrebbe scelto per la prossima stagione il profilo ideale: Kaio Jorge (18 anni) clausola da 50 milioni. In patria lo paragonano già a Firmino.

La Juventus sempre più proiettata verso il futuro. Fra gli ultimi colpi di mercato tantissimi giovani di prospettiva che arrivano dal sud America: Matias Soulé, trequartista classe 2003 ed Enzo Barrenechea, centrocampista classe 2001, questi i nomi dall’Argentina. Ma il grande colpo sembra arrivare dal Brasile, Fabio Paratici è sicuro. Il talento di Kaio Jorge Pinto Ramos, nuovo fenomeno che in patria viene già paragonato a Firmino, è il nome caldo per il mercato bianconero. La Juve è il primo club ad essersi mosso concretamente per portare il giovane fenomeno sotto la Mole.

Juve c’è il colpo da 50 milioni, calciomercato: il giovane brasiliano nel mirino dei bianconeri

Attaccante che con i suoi cinque gol nell’ultimo Mondiale Under 17 ha saputo mettersi in mostra portando alla vittoria la propria nazionale. Kaio Jorge è una punta centrale di movimento, può giocare sulle fasce e da seconda punta, vista l’abilità palla al piede. Fisico imponente, è abile nel giocare di sponde per i compagni. Per farlo arrivare a Torino il Santos chiede 50 milioni, prezzo da pagare per la sua clausola. Nonostante sia già titolare in patria, data la giovane età e il campionato di provenienza, l’incognita è sempre dietro l’angolo. Saprà adattarsi alla competitività e ai ritmi del calcio europeo? Di “bidoni” arrivati dal Sud America se ne sono visti tanti negli ultimi anni, ma Kaio Jorge sembra avere tutte le carte in regola per diventare un vero fuoriclasse, nonché centroavanti ideale in grado di adattarsi al gioco di Sarri. In patria ne so già certi: è un predestinato. La Juve rimane alla finestra e con i giusti presupposti potrebbe pensare di fargli vestire la maglia bianconera la prossima stagione, consapevole delle tante richieste che arriveranno anche da altri top club europei.

