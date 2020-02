Aaron Ramsey potrebbe essere provato in una nuova posizione in campo. Ecco dove potrebbe inserirlo il tecnico della Juventus Maurizio Sarri.

Aaron Ramsey in queste ultime settimane sta provando a recuperare la miglior condizione fisica e a ritrovare spazio e fiducia. Maurizio Sarri starebbe pensando a una nuova posizione in campo per lui. Il gallese, utilizzato in questi mesi da trequartista, potrebbe agire nell’ultima parte della stagione da mezzala.

Juventus, pronta una nuova posizione per Aaron Ramsey?

Il 29enne non ha pienamente convinto dietro le punte e quindi ora potrebbe ora tornare utile da interno di centrocampo. Il tutto potrebbe essere legato ai pochissimi gol segnati dai centrocampisti in quest stagione. L’ex Arsenal, vista la sua capacità di inserimento, potrebbe essere la soluzione e l’arma in più per sbloccare questa situazione.

La tecnica del classe ’90 potrebbe quindi essere un modo per risolvere una problematica che sta senza alcun dubbio rallentando il rendimento della squadra di Maurizio Sarri. Non resta che attendere se quest’ultimo farà questo esperimento a partire già dalla sfida di domani contro la Spal. Il buon Aaron potrebbe diventare l’ago della bilancia e decidere le sorti di una stagione in cui ancora è tutto in gioco e in ballo.

